El cafè Royal de Figueres tanca

L'històric Cafè Royal de la Rambla de Figueres ha tancat portes. Segons sembla, la propietat hauria arribat a un acord amb l'arrendatari i ja han fet arribar a l'Ajuntament un projecte de rehabilitació integral de l'edifici. La part superior es destinarà amb tota probabilitat a oficines i el local on fins aquest Nadal hi havia el cafè es reformarà mantenint, això sí, els elements catalogats i protegits.

L'establiment es va acomiadar dels seus clients, tal com van fer palès a través del seu perfil a les xarxes socials, el passat 22 de desembre, 99 anys després d'obrir portes. Ho ha fet després d'anys de litigis i acusacions creuades. El cafè va obrir portes per primera vegada l'any 1917 i, a hores d'ara, era un dels més antics de la ciutat. Per ell hi havia passat personalitats diverses entre les quals hi havia el mateix Salvador Dalí, Buñuel o Carles Fages de Climent. Propietat de la família Miquel, des de fa diverses generacions el tenia arrendat la família de Josep Matas, el darrer llogater. El principal problema va arribar amb la fi dels anomenats lloguers antics, el 2014.

La propietat va portar el cas als jutjats però a principis de l'any passat el jutjat de primera instància número 7 de Figueres va desestimar la demanda de desnonament. El llogater havia al·legat que una clàusula del contracte preveia una pròrroga de cinc anys en el cas que es fes un traspàs abans del 31 de desembre del 1994. Això és precisament el que va fer l'anterior llogater a la societat que fins ara el regentava, per la qual cosa el local podia continuar obert com a tal fins l'1 de gener de 2020.

Malgrat que aquest diari ha intentat parlar sense èxit amb Matas, tot apunta que ambdues parts haurien acabat arribant a alguna mena d'acord que permeti a la propietat reformar l'espai i donar-li nous usos. De fet, segons ha confirmat l'Ajuntament preguntat per aquest diari, la propietat, Nova Cadieisa, ja té un projecte de rehabilitació. Una actuació que recuperarà aquest edifici ara en un avançat estat de deteriorament i que haurà de mantenir els elements catalogats pels quals l'Ajuntament el va declarar Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Entre aquests, hi ha els miralls, els petits penjadors metàl·lics, la fusteria, el paviment o els anuncis comercials que han donat sempre al local un to modernista



Actuació d'urgència

Aquesta no és la primera intervenció que s'hi fa. El Nadal de l'any passat el local ja va haver de tancar portes per tal que la propietat hi fes diverses actuacions de millora i d'urgència. La més destacada va ser la cobertura del sostre de l'antiga sala de jocs, tancada i apuntalada des de l'any 1997.