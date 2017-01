Col·lisió entre una furgoneta i un camió a la carretera de Saus, sense ferits

Tres persones han sortit il·leses d'un accident de trànsit que s'ha produït aquest dimarts, 10 de gener, a primera hora del matí, a la carretera de Saus, la GI-623 (km. 7). La col·lisió ha estat per encalç, en aquest cas entre una furgoneta i un camió.

L'accident ha passat pocs minuts abans de les 8 del matí i els Mossos d'Esquadra han habilitat un pas alternatiu per tal de donar fluïdesa a la circulació per aquesta via. A les 8.32 hores, el trànsit s'ha pogut restablir.