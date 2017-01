Figueres comença a aixecar les parets de la pista de l´escola Cusí

Les obres de construcció d'una pista poliesportiva coberta a l'escola Joaquim Cusí de Figueres estan molt avançades i, un cop muntada l'estructura, aquests dies s'estan començant a aixecar les parets del futur nou espai.

Els treballs van iniciar-se el passat mes d'octubre amb l'objectiu d'oferir un nou espai a les tensionades instal·lacions esportives de la ciutat mentre s'espera la construcció d'un nou pavelló a la ciutat.

El concurs pel projecte

De fet, el Govern municipal (CiU i PSC) té a licitació el concurs de projectes per a la redacció del projecte del futur equipament al sector de l'Olivar Gran.

L'espai que ara s'està edificant al centre escolar tindra dues alçades, hi hagi una pista de bàsquet i també es pugui utilitzar per a les necessitats esportives del centre escolar. L'actuació es va adjudicar per 215.953 euros.