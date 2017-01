L´Escala inicia la segona fase de la reforma del front marítim

L'Ajuntament de l'Escala inicia avui els canvis de circulació per a les obres de la segona fase de reforma del front marítim, que començaran amb els treballs previs de desmuntatge d'estructures i mobiliiari urbà. El projecte implicarà continuar la millora iniciada a la Platja amb la zona de la Punta fins al Port d'en Perris. Les actuacions, però, implicaran canvis en el trànsit.

Segons han informat des de l'Ajuntament, l'accés als carrers Bonaire i Codolar es mantindran igual i durant els propers cinc mesos només està previst que quedin afectats quan s'actuï en aquest tram. A partir de la cruïlla amb el carrer Codolar, però, ja no es podrà circular direcció a la Punta, de manera que els accessos al carrer Perris, Puig Sureda i Sant Pere s'hauran de fer a través del carrer la Torre i girant al carrer Avi Xaxu, que estarà obert al trànsit.

L'Ajuntament es va reunir ahir al matí amb els propietaris dels locals afectats per aquesta actuació i els van detallar les previsions d'actuació. En aquest sentit, van explicar que es preveu començar la retirada dels paviments actuals des de la zona de l'Ultramar cap al Port d'en Perris i, posteriorment, renovar els serveis soterrats de la zona.

Després està previst continuar cap a la zona de la Punta. Tal com ja es va fer en la primera fase, es mantindrà un accés peatonal amb l'objectiu, asseguren, que «l'afectació sobre els veïns i els locals sigui la menor possible».

La intervenció prevista preveu la creació d'un paviment únic, la renovació de bona part de la xarxa i la millora dels accesos a l'entorn de la platja del Port d'en Perris. D'altra banda, es mantindrà l'actual mur de pedra i es milloraran els pendents del paviment per fer que l'aigua vagi cap al mar enlloc de les façanes dels edificis. En aquest sentit, es preveu també fer-hi unes petites obertures que facilitin el retorn de l'aigua cap el mar per quan hi hagi forts temporals.

Una altra de les actuacions previstes és la retirada de les restes del paviment de formigó en mal estat que es van posar fa dècades sobre les roques del davant del passeig Jesús Maria Isern.

Els treballs són la continuació de la polèmica reforma que es va iniciar a la zona de la Platja. Un grup de veïns constituïts en una plataforma van protestar i van reclamar que s'ajornés la segona fase.