A veure si ho entenc: O sigui que els dirigents del PDE.Cat (el punt és meu, però no em negaran, benvolguts lectors, que amb aquesta denominació els antics convergents han confirmat que han deixat de ser un punt de transversal convergència política per passar a semblar més que un partit sobirà una franquícia de quelcom inexistent); deia que els majoritàriament governants a l'ajuntament de Figueres (del PSCat no se'n sent a parlar i els de l'altra esquerra es posicionen al govern o a l'oposició «depèn del dia») i militants del partit que comanda presidencialment la Gencat.cat, demanen als components del grup municipal d'ERC a l'oposició a la vila però socis en el govern autonòmic, que els ajudi i intercedeixi davant la Conselleria d'Economia i Finances generalicia, en mans d'aquest darrer partit, per a que en els propers pressupostos de desconnexió s'incloguin les despeses de posada en funcionament de l'escola Carme Guasch a l'edifici de l'antiga presó ara abandonat des que van entrar en funcionament els «apartaments amb vistes» que per als delinqüents hom ha preparat a les vessants de la muntanyeta.

Alhora, també sembla ser que els esquerrans figuerencs volen que aquests voluntariosos europeistes.cat locals els votin en el proper ple municipal una moció per «impulsar definitivament tots els tràmits necessaris per tal que es construeixi el nou edifici» de la citada escola. O sigui que, oposats aquí i socis en el Junts pel Sí allà, el resultat és que no, que com es diu popularment es dediquen a marejar la perdiu i, mentrestant, el més calent és a l'aigüera. Una mica rocambolesc, no?

Perquè veiem, malgrat que els independentistes de dretes ostenten la presidència de la Generalitat i la Conselleria d'Ensenyament, això no val res davant qui sembla tenir a les mans les claus de la caixa, els independentistes d'esquerra, o tot és un entramat d'estratègies? És un càstig d'aquests darrers als primers per no voler incorporar-los al govern municipal?

Doncs es podria dir que van ser els republicans de sempre els qui van posar la línia vermella per aquest pacte. Ara, en canvi estarien disposats i són els nous republicans els qui no volen tement-se un sorpasso també a nivell municipal? O sí perquè en aquest darrer afer de la vaga d'escombraries han patit la soledat del corredor de fons davant la postura de convidat de pedra que ha adoptat el PSC i els agradaria un soci més proactiu en els moments difícils? No sé, no sé; no sé si el debat dels pressupostos pot estar ple de sorpreses.