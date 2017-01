Castelló intenta obtenir per 25 anys el convent de Sant Agustí

Castelló d'Empúries intentarà obtenir l'ús del convent de Sant Agustí durant 25 anys recuperant un antic conveni que va quedar aturat durant la crisi, el 2010, per falta de fons. L'objecitu és que es converteixi en un espai expositiu.

L'alcalde de Castelló, Salvi Güell, va explicar al darrer ple –on es va aprovar el pressupost– que el conveni de fa sis anys contemplava una subvenció de la Diputació de Girona per rehabilitar el convent i que passés a mans de l'Ajuntament per aquest període de temps. Ara s'ha previst la partida, de 45.000 euros, per tal d'intentar que es pugui negociar de nou.

Güell remarca, per una banda, que el convent de Sant Agustí forma part del patrimoni de la població. A més, fa notar que «ens manquen certs tipus d'espais expositius que ara no tenim i, si fem el càlcul de 45.000 euros per 25 anys, serien uns 1.800 euros l'any». Una xifra, segons l'alclade, molt petita en comparació a altres lloguers que es paguen per disposar d'espais que ascendeixen fins als 70.000 euros l'any.