Comença de nou amb polèmica la segona fase de reforma del front marítim de l'Escala

L'Ajuntament de l'Escala va començar ahir les obres de la segona fase de reforma del front marítim i ho va fer de nou amb polèmica. CiU ha denunciat que els treballs han començat sense tenir tots els permisos per part de Costes de la Generalitat. A més, reitera que es continua actuant sense tenir en compte l'oposició i amb falta de transparència. L'Ajuntament assegura que sí disposen de les autoritzacions. Les màquines han començat a retirar elements com la il·luminació i s'ha restringit l'accés al sector.

El regidor de CiU, Robert Bosch, criticava ahir la manera d'actuar per part de l'Ajuntament. Segons Bosch, a primera hora del matí des de la secretaria municipal «ens ha confirmat que no els ha arribat l'autorització de Costes per començar». Per al regidor, no es tracta de «treballs previs» sinó dels previstos en els pressupostos i que han de rebre el permís superior. Des de la Generalitat haurien demanat algunes modificacions al projecte i CiU es queixa que una vegada més no se'ls ha facilitat la informació.

Des de la plataforma l'Escala Cívica també s'han queixat públicament en els darrers dies que no es mostra clarament el projecte. Amb data 29 de desembre el Síndic de Greuges de Catalunya els va respondre a les seves queixes informant-los que havia reclamat a l'Ajuntament que es reunís amb la plataforma i que informés sobre les qüestions urbanístiques. El Síndic manifestava que s'havia adreçat a Territori i Sostenibilitat demanant la informació. Diari de Girona ha contactat amb la Generalitat, que fins ara no ha aclarit si han donat o no el permís.

Les obres de reforma són la continuació dels treballs iniciats des de la platja a la Punta seguint un projecte de l'arquitecte Carles Ferrater. Des dels inicis han generat molta controvèrsia tant pel projecte com per la manera d'actuar de l'Ajuntament. Aquest, en canvi, considera que s'ha informat la població.

Els treballs que es porten a terme se centren en el tram de la Punta al Port de'n Perris. S'espera que puguin està enllestits abans de Setmana Santa.