El concurs de les escombraries, al febrer

El Govern de Figueres (CiU i PSC) preveu portar a concurs la concessió de la recollida d'escombraries i la deixalleria com a màxim al proper ple de febrer. El dibuix de com haurà de ser el nou servei està pràcticament tancat i segons ha explicat l'alcaldessa, Marta Felip, se centrarà en un nou sistema anomenat «Easy» que preveu uns contenidors més grans i de càrrega lateral que, per una banda, permetran reduir les llargues bateries que actualment hi ha als carrers i, per l'altra, possibilitar-ne la instal·lació en altres carrers on fins ara era inviable perquè els camions de recollida no hi podien circular.

Una de les principals novetats que tindrà en compte el concurs, però, serà una experiència pilot de recollida porta a porta. El Govern preveu que se'n faci de selectiva al centre de la ciutat però també d'orgànica en alguns barris residencials. En aquest sentit, la intenció és començar a aplicar-ho a l'Olivar Gran, la urbanització de la Muntanyeta i a Vilatenim. Per ara es descarta fer-ho en altres zones de gran densitat ni al centre. «Creiem que aquest sistema sostenible pot ser una bona experiència a la ciutat i volem començar-ho a fer a les zones residencials», explica Felip.



Un model «obsolet»

Felip insisteix que la ciutat necessita deixar enrere el model d'Ecoserveis, que està «caducat» i que va ser dissenyat per a una ciutat amb 15.000 habitants menys dels que té actualment.

«El nou servei ha de ser tècnicament molt més eficaç, amb maquinària nova i tècnica nova», assegura, tot afegint que la voluntat passa també per «més aigua als carrers». «Figueres és una ciutat amb molta pressió al carrer i cal que hi hagi més aigua», insisteix Felip.

Un cop resolt l'escull de la subrogació dels treballadors d'enllumenat i parcs i jardins a Fisersa –amb el conveni franja–, el Govern té la intenció de posar a concurs al més aviat possible el nou servei amb l'objectiu que «passat l'estiu ja pugui estar plenament en funcionament».