La Iaeden-Salvem l´Empordà denuncia la tala massiva de tamarius als Aiguamolls

La Iaeden-Salvem l'Empordà acaba de denunciar que "la 'neteja' de la xarxa de recs a la platja de Sant Pere Pescador, dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ha destrossat un important ecosistema natural protegit. La tala massiva de tamarius centenaris afecta la zona marítimterrestre del Parc i la biodiversitat d'un sistema molt fràgil".

Segons l'entitat ecologista, "els treballs s'han efectuat amb maquinària pesant on el pas motoritzat està prohibit i han arrasat tota la vegetació i tamarius. De nou es manifesta la manca de sensibilitat de les administracions, també de la Diputació de Girona que ha subvencionat l'actuació, envers un espai protegit: La falta d'un projecte i de supervisió de les actuacions han acabat en la destrossa total d'un ecosistema especialment adaptat a les condicions de la zona i difícilment recuperable".

Els tamarius centenaris talats a la vora dels recs, arbres adaptats a les condicions meteorològiques i de salinització del litoral, feien de connector

ecològic, de refugi i d'espai de cria per a moltes espècies.

Aquesta tala massiva i els seus efectes sobre l'espai també han estat denunciats per l'exdirector del Parc Natural i actual president de l'Apnae, Jordi Sargatal. El naturalista considera "un error molt greu" aquesta neteja.

La Iaeden-Salvem l'Empodà, per la seva part, "lamenta que l'Ajuntament de Sant Pere Pescador hagi actuat sense un projecte detallat que, per altra banda, s'hauria haver demanat per part del Parc Natural. L'Ajuntament només va informar de la neteja prevista però el Parc no va demanar més informació i, sobretot, no va fer un seguiment i control de les actuacions i tampoc les va aturar a temps. També denunciem que la Diputació de Girona subvencioni actuacions, especialment les que afecten espais protegits, sense demanar detalls. El resultat evidencia la falta de coordinació entre aquestes administracions i la falta de sensibilitat pels nostres ecosistemes naturals. Així, una vegada més s'han gastat diners públics en una actuació que va directament en contra de l'interès públic com és la protecció de la natur"a.

Des de la IAEDEN-Salvem l'Empordà reclamen "que les administracions prenguin consciència del valor i de la importància de la protecció de la natura i de la biodiversitat, més enllà del seu reclam turístic, i que actuïn en conseqüència. A més, ens preguntem si el govern català, qui declara i manté els espais protegits, demanarà responsabilitats per a aquestes actuacions encara que la destrossa irreversible ja s'ha fet".