ERC de Figueres vol impulsar les relacions transfrontereres

El grup municipal d'ERC vol que la ciutat impulsi les seves relacions transfrontereres amb la Catalunya Nord. Per això, presentaran una moció on es demana crear un Consell Municipal en aquest sentit que aniria dirigit, especialment, a desenvolupar el contacte de Figueres amb altres agents socials de la Catalunya Nord. El document que portaran al ple de dijous també preveu sol·licitar a la Generalitat que treballi per accelerar l'aprovació de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer així com treballar perquè Figueres en sigui la capital. D'altra banda, també es demana millorar la comunicació entre la ciutat i les diferents ciutats de la Catalunya Nord, especialment Perpinyà i Ceret, amb transport públic.