Figueres destinarà 500.0000 euros al futur Museu del circ

Figueres aposta pel futur Museu del Circ. L'alcaldessa, Marta Felip,ha explicat que al pressupost d'aquest any hi haurà una partida de 500.000 euros (dels 1,5 que preveuen pressupostar en els propers tres anys) per a treballar en el projecte constructiu de l'edifici.

Paral·lelament, l'Ajuntament ha encarregat un estudi jurídic per definir el model de gestió de l'espai, ja sigui a través d'un Consorci o d'una Fundació. Felip assegura, a més, que tot i que enguany acaba el conveni compromís que tenien amb el Festival del Circ el compromís es manté per a l'edició de l'any vinent ja sigui amb un acord anual o bé amb la convocatòria d'un concurs públic.

El promotor del Festival, Genís Matabosch, ha presentat aquest matí la programació que comptarà amb 24 atraccions i 88 artistes de fins a onze països. A més, s'hi podran veure noves disciplines i fins a nou actuacions de grups d'entre 4 i 20 artistes. Matabosch ha reiterat la importància del certamen a les portes de la seva sisena edició. Les carpes del Firal obriran portes de 16 al 20 de febrer.