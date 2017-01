El PP reclama modificar el ROM perquè les mocions siguin sobre Figueres

El PP de Figueres, a l'oposició, portarà al proper ple de dijous una moció per a demanar que es modifiqui el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per limitar que les mocions que es presentin al plenari siguin de temes relacionats directament amb la ciutat així com establir que el nombre per ple no sigui superior a dues per grup municipal. La formació ja va demanar a través d'una moció el setembre de l'any passat que es prenguessin aquestes mesures, la primera de les quals es va aprovar tot i que no es va traslladar el canvi al reglament.

«El ple de l'u de desembre van viure un nou episodi d'inoperància d'havent-lo d'ajornar i convocar-ne un d'extraordinari per donar cabuda a les nombroses mocions presentades», asseguren al document que es portarà al ple. D'altra banda, la moció presentada també demanarà el compromís de tots els grups municipals que siguin concisos en els textos que presentin, entre d'altres.

D'altra banda, la formació també presentarà una moció perquè es creï una ordenança que reguli la circulació de bicicletes. Els populars recorden que la ciutat no disposa de cap normativa que controli aquesta situació i per això volen que es faci una comissió de treball amb agents de la mobilitat, experts, polítics i altres implicats. El document demana també que l'ordenança es creï i s'aprovi abans que acabi l'any.