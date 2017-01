Prospera la moció de censura a Llançà i Pere Vila recupera l'alcaldia de la localitat

El cap de llista del PDECat a Llançà (Alt Empordà) i actual president de la Diputació de Girona, Pere Vila, ha recuperat l'alcaldia del municipi després que hagi prosperat la moció de censura que el seu grup va presentar amb el PSC. Vila, que governarà quinze mesos i després cedirà la vara d'alcalde al socialista Francesc Guisset, ha afirmat que van decidir presentar la moció perquè Llançà "necessita un govern fort" i ha agraït al fins ara alcalde, el republicà Guillem Cusí, la feina feta. Cusí per la seva banda ha carregat contra un pacte que assegura que "ja estava lligat des de fa temps" i ha acusat Vila d'haver-se "abaixat els pantalons" amb l'acord. La moció ha prosperat amb els set vots a favor del PDECat i PSC, i quatre en contra (els d'ERC i Alternativa per Llançà).

Pere Vila torna a governar Llançà després que en les passades eleccions municipals del 2015 el republicà Guillem Cusí accedís a l'alcaldia gràcies a un pacte amb els dos regidors del PSC i el d'Alternativa per Llançà.

Precisament han estat els dos edils socialistes, Francesc Guisset i Sílvia Barris, els que ara han votat, juntament amb els cinc del PDECat, a favor d'una moció de censura que envia Cusí a l'oposició.

En el seu discurs, Vila ha afirmat que una moció de censura "no és mai una bona notícia" però que calia fer-la per poder tenir "un govern fort" a la població. "Durant el temps que vostè ha estat alcalde, no hi ha hagut un projecte clar per al poble", ha recriminat Vila a Cusí.

El nou alcalde de Llançà ha volgut agrair, però, la feina feta per Cusí i el seu equip de govern. Vila ha destacat que "no té cap mala relació personal" amb cap dels regidors d'ERC, i ha negat rotundament que hi hagués cap pacte ocult amb el PSC per fer-lo fora, tal i com Cusí assegura.

El republicà, en canvi, ha carregat durament contra la moció presentada pels dos partits i que s'ha materialitzat aquest dimecres. Cusí ha acusat els regidors del PDECat d'haver-se "abaixat els pantalons" davant del PSC amb un pacte que, al seu parer, "coarta la llibertat d'expressió de l'ajuntament".

El ja exalcalde assegura que "tot això ja estava decidit des de feia temps" i considera que amb aquest acord el PSC "li ha fet un gol per l'escaire" al partit que lidera Pere Vila.

L'últim en prendre la paraula ha estat el cap de llista del PSC i futur alcalde del municipi, Francesc Guisset, que ha estat contundent amb Cusí a qui acusa d'haver-lo "humiliat" durant l'etapa com a regidor. "Cap dels projectes que els regidors del PSC portàvem es van incloure en els pressupostos" li ha recriminat Guisset.

El regidor socialista considera que se'ls ha "menystingut" i recorda que li van donar confiança però que ja s'ha esfumat. Guisset ha conclòs recriminant a Cusí que "no hi ha un projecte per Llançà" i exposa que el proper divendres respondran a les preguntes que els veïns tinguin en una compareixença amb l'altra regidora socialista, Sílvia Barris.

Compartir l'alcaldia

El pacte entre les dues forces recull que els seus caps de llista es partiran l'alcaldia el què queda de mandat, fins a les municipals del 2019. Pere Vila, que compaginarà el càrrec amb el de president de la Diputació de Girona, serà el primer a ostentar la vara d'alcalde durant quinze mesos (fins al 29 de març del 2018). Després, cedirà l'alcaldia a Guisset, que serà alcalde de Llançà fins als propers comicis.

L'acord recull que també es crearà una nova figura al si del consistori: la del coordinador institucional. L'ostentaran primer Guisset i després Vila, alternant-se quan l'altre sigui alcalde.

Els socialistes Francesc Guisset i Sílvia Barris mantindran les responsabilitats que tenien fins ara (Hisenda i Urbanisme el primer; Atenció Ciutadana, Benestar i Família, Salut, Dona i Paisatge Urbà la segona). Pere Vila, en aquest primer tram, a més d'alcaldia portarà també Interior, Govern Local i Negociació Col·lectiva.

La resta d'àrees, que tindran els altres quatre regidors del PDeCAT, queden de la següent manera: Joan Carles Mora portarà Turisme, Comerç, Promoció Econòmica, Obres i Activitats i Serveis i Infraestructures; Juanjo Serrán, Joventut, Noves Tecnologies, Publicacions i Esports; Sònia Sarola, Cultura i Voluntariat, i Sònia López, Ensenyament i Medi Ambient.

Vila no es tornarà a presentar

Pere Vila ha aprofitat per tornar a dir que, un cop cedeixi la vara a Guisset, tancarà la seva etapa com a alcalde de Llançà. En total, haurà estat tretze anys i mig al càrrec. "Sé que hi ha molts que ho posen en dubte, però asseguro que no seguiré com a alcalde", ha concretat.

El cap de llista del PDeCAT, que ja ha avançat que voldrà dedicar-se al nou partit, va fer-ho saber a la militància de Llançà el dijous passat. En aquella reunió, va ser on es va avalar el pacte de govern amb els socialistes. Un acord que va rebre el suport unànime dels 89 assistents a la trobada.

Presència de dirigents dels dos partits

Una de les imatges de la jornada ha estat la presència de la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, a qui Vila ha agraït la seva presència en una sala de plens que ha quedat petita per la gran expectació que ha despertat. Qui també s'ha acostat a Llançà per seguir el ple que ha fet fora Guillem Cusí de l'alcaldia ha estat el diputat al Parlament d'ERC, Sergi Sabrià.