Figueres impulsa el Museu del Circ

Figueres té clar que vol apostar pel futur Museu del Circ. L'alcaldessa, Marta Felip, va explicar ahir durant la presentanció de la programació per aquesta sisena edició que al pressupost d'aquest any hi haurà una partida de 500.000 euros (dels 1,5 que preveuen pressupostar en els propers tres anys) per treballar en el projecte constructiu a l'edifici de la Casa Nouvilas. Paral·lelament, l'Ajuntament ha encarregat un estudi jurídic per definir el model de gestió de l'espai, ja sigui a través d'un Consorci o d'una Fundació. Felip assegura, a més, que tot i que enguany acaba el conveni compromís que tenien amb el Festival del Circ el compromís es manté per a l'edició de l'any vinent, ja sigui amb un acord anual o bé amb la convocatòria d'un concurs públic. El certamen se celebrarà del 16 al 20 de febrer.

El promotor del Festival, Genís Matabosch, va presentar ahir al matí la programació acompanyat de Felip i el regidor de Cultura, Alfons Martínez. La sisena edició comptarà amb 24 atraccions i 88 artistes de fins a onze països. A més, s'hi podran veure noves disciplines i fins a nou actuacions de grups d'entre 4 i 20 artistes. Matabosch va reiterar la importància del certamen i el va tornar a reivindicar com un referent no només d'àmbit europeu sinó mundial. En aquest sentit, va recordar que el conveni que acaba amb aquesta edició pot condicionar «la qualitat» de la propera perquè no es podrà començar a treballar fins que hi hagi un document signat. En aquest sentit, Felip va insistir que estan treballant en les bases per convocar un concurs en aquest sentit al més aviat possible però que, en cas que no s'hi fos a temps, la setena edició estarà garantida, encara que sigui amb un conveni d'un any i una aportació pressupostària.

D'altra banda, va reiterar el compromís amb el Museu i va dir que aquest any serà el de fer el projecte i de definir conjuntament amb les altres administracions (Generalitat i Diputació de Girona) quin model de gestió s'adopta. Per això, s'ha encarregat un estudi jurídic.

El Festival obrirà portes el proper 16 de febrer i ho farà, de nou, amb més números que mai. Tot i que encara n'hi ha tres pendents de tancar-se. Els espectadors, segons Matabosch cada vegada més fidels al certamen, hi podran veure espectacles acrobàtics, de barra vertical, contorsionisme extrem, un gran nombre d'actuacions aèries, comicitat i, enguany, espectacles de màgia amb l'objectiu d'incorporar-hi noves disciplines. Entre aquests, destaca un que mostrarà al públic una levitació a 360 graus. Matabosch va assegurar, a més, que el ritme de vendes es troba a nivells de l'any passat i que l'ocupació hotelera notarà, de nou, la celebració del certamen. En total, s'oferiran 15 funcions en una gran carpa amb un aforament de 33.090 butaques.