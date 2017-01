Figueres programa 25 actes per la Capitalitat de la Sardana

L'Ajuntament de Figueres va presentar ahir la primera part del programa d'actes «Figueres, Capital de la Sardana», que comptarà amb 25 propostes que ompliran la ciutat d'aquesta tradicional dansa i música d'arrels populars fins al proper mes de juny. Els actes també serviran per commemorar el bicentenari del naixement del músic figuerenc Pep Ventura, creador de la sardana moderna.

El programa és fruit del treball conjunt de les tres institucions promotores de la capital de la sardana: la Confederació Sardanista de Catalunya, el Foment de la Sardana Pep Ventura i l'Ajuntament de la ciutat, i potencia les activitats del mateix Foment, vincula l'agenda municipal amb la celebració sardanista, i incentiva activitats diverses lligades al món de la sardana.

Figueres es proclamarà Capital de la Sardana 2017 l'11 de març, amb un acte institucional a les onze del matí al teatre el Jardí de Figueres, en què es farà el traspàs de bandera per part de Mollerussa –la ciutat que actualment ostenta el títol, es llegirà el pregó, i s'estrenarà la sardana Figueres, Capital de la Sardana 2017.

Per donar el tret de sortida oficial a la celebració dels 200 anys del naixement de Pep Ventura, el 4 de febrer al teatre el Jardí tindrà lloc el concert «Tribut a Pep Ventura» a càrrec de la cobla-orquestra Montgrins, que interpretarà obres del músic i compositor figuerenc, algunes d'inèdites, no totes sardanes, i sardanes d'altres autors dedicades a Pep Ventura.

D'entre els actes programats per aquest primer semestre, destacaquen també la 56a edició de l'Aplec de la Sardana, el 21 de maig, amb les cobles Montgrins, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Bisbal Jove; les ballades i concerts-espectacles per a les fires i festes de la Santa Creu, els concerts de la Jove Orquestra de Figueres, la Coral Polifònica i la Coral Germanor Empordanesa, que tindrà com a protagonistes la sardana i Pep Ventura.



Música i ball al carrer

A més a més, fins al juny hi haurà concerts, ballades, trobades sardanistes, conferències, trobades d'esbarts, un concurs de fotografies i d'altres activitats que se celebren anualment però que enguany giraran entorn la sardana i Pep Ventura, com la Mostra Floral de les Fires i festes de la Santa Creu o la Fira del Llibre Vell.