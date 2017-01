Iaeden-Salvem l´Empordà denuncia una tala de tamarius als recs del Parc Natural dels Aiguamolls

Iaeden-Salvem l'Empordà ha denunciat una tala de tamarius als recs del Parc Natural dels Aiguamolls. L'entitat considera que l'actuació feta per l'Ajuntament de Sant Pere Pescador és «molt greu» i és una «nova agressió als Aiguamolls». A més, assegura que es tracta d'una falta de coordinació entre les administracions comptents.

Per IAEDEN la neteja duta a terme ha destrossat un important ecosistema natural protegit de tamarius centenaris que «afecta la zona maritimoterrestre del Parc i la biodiversitat d'un sistema molt fràgil».

Els treballs, asseguren, s'han realitzat amb una maquinària pesant on el pas monitoritzat està prohibit i han «arrasat tota la vegetació i tamarius». «La falta d'un projecte i de supervisió de les actuacions han acabat en la destrossa total d'un ecosistema especialment adaptat a les condicions de la zona i difícilment recuperable», insisteixen. En aquest sentit, afegeixen que «els tamarius centenaris talats a la vora dels recs, arbres adaptats a les condicions meteorològiques i de salinització del litoral feien de connector ecològic, de refugi i d'espai de cria per a moltes espècies». Segons l'entitat ecologista, l'Ajuntament només va informar al Parc de la neteja però no se'n va fer cap control. D'altra banda, denuncien que «La Diputació de Girona subvencioni actuacions, especialment les que afecten espais protegits, sense demanar detalls. El resultat evidencia la falta de coordinació entre aquestes administracions i la falta de sensibilitat pels nostres ecosistemes naturals», afirmen en un comunicat.