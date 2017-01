Peralada redactarà un Pla Local de seguretat viària

L'Ajuntament de Peralada i el Servei Català del Trànsit han signat un conveni de col·laboració en matèria de seguretat viària, així com l'annex per a la redacció d'un Pla Local de seguretat viària pel municipi.

A través del document, s'establiran mesures concretes per augmentar la seguretat viària de Peralada i Vilanova de la Muga, amb una població de gairebé 2.000 habitants. Ambdós organismes es comprometen a desenvolupar polítiques per a una mobilitat més segura i reducció de víctimes d'accidents de trànsit, que en aquest cas són principalment de caràcter lleu, a les vies i carrers. L'acord oferirà, a més, assistència tècnica a l'Ajuntament per fer el Pla Local a través d'un diagnòstic de l'accidentalitat a la zona.