Detenen un home a Figueres per robar amb violència una dona gran

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous, 12 de gener, un home de 37 anys, nacionalitat espanyola i veí de Figueres, per robar amb violència una dona d'uns 80 anys. Els fets van passar cap a dos quarts de dues del migdia al carrer Jóncols, quan un policia local de la Jonquera que estava fora de servei va observar com un home sostreia, d'una forta estrebada, la bossa de mà a una dona d'edat avançada. Com a conseqüència d'aquesta acció, la víctima va caure a terra i el lladre va marxar corrents. Tot seguit, l'agent va auxiliar a la víctima i va trucar al 112 per alertar dels fets. Els Mossos van muntar un dispositiu per localitzar el lladre, que va ser enxampat poc després.

Segons un comunicat de la policia catalana, el presumpte lladre va ser localitzat poca estona després per una patrulla que va aturar un vehicle que sortia en direcció contrària pel carrer Ramon Reig. El conductor, que es va mostrar molt nerviós, coincidia plenament amb la descripció del lladre. Després d'identificar-lo i comprovar que era l'autor dels fets, va quedar detingut.

L'home, que té antecedents, passarà pròximament a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.