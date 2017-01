Les empreses dels polígons demanen més neteja i millor telecomunicació

El projecte per millorar la competitivitat de les empreses altempordaneses seguirà vigent aquest 2017

Les empreses instal·lades en polígons de l'Alt Empordà han traslladat al Consell Comarcal la necessitat de millorar aquests espais industrials, principalment en qüestions de manteniment i neteja per millorar el seu bon funcionament i poder ser més atractives per atraure inversors. Al mateix temps, també plantegen la necessitat de mantenir comunicació entre el sector empresarial i els ajuntaments i van posar de manifest la manca actual d'una bona xarxa de telecomunicacions, bàsicament perqué la fibra òptica no ha arribat encara fins aquestes zones.

El Consell Comarcal va iniciar l'any passat un projecte per a la millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de l'Alt Empordà amb l'objectiu de detectar les seves necessitats, promoure la creació d'associacions empresarials per tal de fomentar la comunicació entre els empresaris i els ens locals, i elaborar un pla d'acció de millora dels polígons industrials amb l'objectiu de fer-los atractius per a futurs inversors.

Al llarg dels mesos de novembre i desembre es van realitzar les primeres reunions de cooperació empresarial, destinades a analitzar, entre altres qüestions, la seguretat en els polígons i les seves necessitats més urgents. Aquestes jornades van anar adreçades als empresaris ubicats en els polígons industrials dels municipis de Figueres, Castelló d'Empúries, la Jonquera i Vilamalla i van consistir en una presentació de les necessitats detectades en cada cas, dos exemples de bones pràctiques i una xerrada sobre seguretat a càrrec dels Mossos d'Esquadra. En total van participar-hi representants d'una cinquantena d'empreses.

Pel que fa a l'associacionisme empresarial es va comptar amb la col·laboració de l'Associació de propietaris del polígon industrial de Riudellots de la Selva, l'Associació d'empresaris i propietaris del polígon industrial de Vilamalla i la tècnica de polígons del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Els Mossos d'Esquadra de les comissaries de Figueres i Roses van aportar informació relacionada amb la seguretat i de quina manera les empreses i la policia poden col·laborar en aquest sentit.

De cares al 2017, el projecte continuarà amb l'organització de noves jornades i el foment de l'associacionisme per anar assolint tots els objectius proposats. Es tracta d'una acció cofinançada per organismes públics pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i la Generalitat, en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.