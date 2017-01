Restablerta la circulació de trens entre Figueres i Portbou

La circulació de trens entre Figueres i Portbou s'ha restablert a tres quarts de deu d'aquest divendres al matí. La línia R11 no ha funcionat entre aquests dos municipis de l'Alt Empordà per falta de subministrament elèctric entre Llançà i Portbou. L'avaria s'ha produït a dos quarts de nou del matí i podria haver estat provocada pel vent, que bufa amb força intensitat aquest matí. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera durant l'estona que no hi ha hagut circulació de trens.