Organitzen una concentració per demanar al Bisbat que no traslladi el rector de Castelló d'Empúries

Organitzen una concentració per demanar al Bisbat que no traslladi el rector de Castelló d'Empúries Emporda.info

Els veïns de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) han organitzat per diumenge una concentració de suport al rector de la basílica de Santa Maria, mossèn Ferran Jarabo. El Bisbat de Girona el vol traslladar per motius de salut, una decisió que no ha agradat ni al mossèn ni als feligresos. El rector va patir un accident de moto fa nou mesos i va estar apartat de les seves obligacions un temps, malgrat ara ja s'ha reincorporat. Tanmateix, el Bisbat vol que acabi de recuperar-se i, per això, el vol rellevar. Mossèn Ferran Jarabo –que també fa missa a d'altres pobles de la comarca- és rector a Castelló d'Empúries des del 2012 i el poble li vol mostrar el seu suport també a través d'una recollida de signatures. Ja n'han aconseguit més d'un miler, i les volen entregar personalment al bisbe de Girona, Francesc Pardo.

La concentració està prevista per diumenge a les 11.45 hores a les portes de la basílica de Santa Maria sota el lema 'Mossèn estem amb tu'. La iniciativa, que sorgeix dels veïns i del consell parroquial, és un acte de suport al mossèn i també vol reclamar al Bisbat que el deixi continuar fent les seves tasques. Està previst que, fins i tot, membres de la comunitat islàmica facin suport al mossèn. Paral·lelament, també estan recollint signatures en suport del mossèn i ja en porten més d'un miler.



Des del consell parroquial, asseguren que són conscients de les "limitacions transitòries" de salut que pateix el mossèn però consideren que no cal apartar-lo totalment sinó que n'hi hauria prou amb "algun reajustament". En un comunicat, reconeixen la tasca feta pel rector i consideren que apartar-lo ara seria "desaprofitar les nombroses iniciatives que ha endegat".