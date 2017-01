Detingut un gihadista a Figueres vinculat al Daesh

La Guàrdia Civil va detenir ahir a Figueres un presumpte gihadista, ciutadà marroquí amb documentació holandesa, sobre qui pesava una ordre de detenció de les autoritats holandeses per la seva presumpta pertinença al Daesh. La detenció la van practicar agents de la prefectura d´informació de la Guàrdia Civil i del Grup d´Informació de la Comandància de Girona, sota la direcció

del Jutjat Central d´Instrucció número 4 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional

Aquesta detenció s´ha realitzat en el marc d´una operació conjunta amb les autoritats holandeses i amb la participació de serveis d´intel·ligència de diversos països després de detectar el retorn del detingut des de Turquia a Espanya.

En assabentar-se del seu retorn, les forces de seguretat han actuat àgilment davant la possibilitat que el retorn del gihadista estigués motivat per l´interès de dur a terme algun atemptat a Europa.

Per a la localització del presumpte gihadista ha estat clau la col·laboració de la Policia Local de Figueres, que ha complementat l´actuació de la Guàrdia Civil.

Actualment els investigadors tracten de determinar el grau de radicalització que tenia el detingut, les seves possibles vinculacions a Europa, les activitats que ha pogut estar realitzant a favor del Daesh i quin era el seu propòsit des que va arribar a Espanya.

Des de 2015, any en el qual el Ministeri de l'Interior va elevar a 4 el Nivell d'Alerta Antiterrorista s´han detingut 181 terroristes gihadistes.