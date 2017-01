L'exalcalde de Cadaqués, investigat per prevaricació pel cas del trenet

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar com a investigats per un delicte de prevaricació l'exalcalde de Cadaqués, Joan Figueras (CiU), els regidors que van formar el ple durant el mandat 2011-2015 i la secretària municipal. L'origen de la investigació és una querella interposada arran de l'adjudicació irregular, l'any 2012, de la gestió del servei de tren turístic al municipi. El jutjat contenciós ja va anul·lar la licitació perquè el consistori «no va publicar el plec de clàusules» ni tampoc va resoldre les al·legacions. Figueras, l'exregidor de Governació, Teri Serra, i la secretària municipal van declarar el passat dimarts i el jutjat ha citat més regidors per la setmana vinent. L'advocat de Figueras, Carles Monguilod, admet que hi van haver «errors administratius» en la tramitació del concurs però sosté que no es va cometre cap il·legalitat penal. El delicte de prevaricació suposa penes de 9 a 15 anys d'inhabilitació.

L'exalcalde de Cadaqués, l'anterior regidor de Governació i la secretària municipal no són els únics representants municipals de l'anterior mandat que passaran pel jutjat perquè la querella interposada és contra tots els regidors que van aprovar al ple el concurs públic per adjudicar la gestió del tren turístic del municipi.

Un tràmit que, segons fonts locals, es va aprovar per unanimitat. Aleshores, governava CiU amb vuit regidors i hi havia tres regidors d'ERC a l'oposició.

L'advocat de Figueras, Carles Monguilod, explica que l'origen de la investigació és una querella interposada fa tres anys. «Primer el jutjat la va desestimar, no la va admetre a tràmit, però van recórrer i l'Audiència de Girona ha ordenat prendre declaració a tots els querellats», detalla.

El lletrat ha reconegut que, tal i com va resoldre el Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona l'abril del 2013, es van cometre irregularitats en la tramitació del concurs. De fet, el jutjat va anul·lar el procés de licitació i va obligar a repetir el concurs per explotar el servei de tren turístic al municipi.

La resolució judicial recollia que el consistori «no va publicar el plec de clàusules» del concurs ni tampoc va «resoldre les al·legacions» presentades. Aquell concurs anul·lat per ordre judicial havia atorgat la gestió del tren turístic a l'empresa Macalisa S.C. però la mercantil Tren Turístic Cultural Roses Expres (que havia prestat el servei entre els anys 1998 i 2012) va impugnar l'adjudicació.

En paral·lel, els afectats van presentar la querella als Jutjats de Figueres perquè considerava que hi havia indicis que tots els regidors que van votar a favor de l'adjudicació al ple i la secretària municipal havien prevaricat quan van dur a aprovació un concurs amb irregularitats. Segons el Codi Penal, el delicte de prevaricació suposa penes d'inhabilitació d'entre 9 i 15 anys.

«Hi va haver algun error en la tramitació administrativa, com tantes vegades passa, però ja es va corregir a nivell contenciós», ha afirmat Monguilod, que descarta que els regidors tinguessin «voluntat delictiva, amb coneixement i intenció», quan van donar el vistiplau a la nova adjudicació.

«Entenem que les irregularitat administratives només tenien transcendència administrativa i que no hi ha, en cap cas, voluntat prevaricadora, que és el que van explicar els investigats al jutjat», afegeix l'advocat. Per això, confia que el jutjat instructor arxivi la investigació després de prendre declaració a tots els regidors investigats.



Nou concurs

El novembre de 2015, l'Ajuntament de Cadaqués va aprovar definitivament el plec de clàusules per a l'adjudicació del contracte per a la llicència d'explotació del tren turístic i va desestimar les al·legacions de les dues empreses. Aleshores, el ple municipal va aprovar reiniciar el procés tot i que CiU es va abstenir justificant la seva postura amb el fet que no s'havien complert els terminis que marcava la publicació al Butlletí Oficial de la Província, que donava de marge fins l'octubre d'aquell any per resoldre les al·legacions.