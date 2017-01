Presó per al gihadista detingut divendres a Figueres

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, en funcions de guàrdia, ha enviat a la presó als tres gihadistes detinguts divendres passat en dues operacions de la Guàrdia Civil a Ceuta i a Figueres (Alt Empordà) acusats de delictes de terrorisme.

Fonts jurídiques han informat que la magistrada ha acordat presó sense fiança per a les dues persones afins a l'organització gihadista Dáesh que van ser detingudes a Ceuta així com per a l'holandès d'origen marroquí, que havia retornat de Síria, i que va ser arrestat el mateix dia en aquesta localitat gironina.

Ara bé, sobre aquest últim pesava una Ordre Internacional de Detenció (OID) d'Holanda en virtut de la qual ha estat enviat a la presó, encara que també té una altra causa oberta al jutjat Central d'Instrucció número 4 de l'Audiència Nacional i així els ha traslladat la jutge per si interessés prendre-li declaració.

L'holandès, que s'havia allotjat en l'habitatge d'un cosí seu, portava a Espanya entre tres i quatre dies quan va ser detingut i podria tenir intenció de viatjar a Alemanya, segons van indicar a Efe fonts de la lluita antiterrorista.

El que sí saben és que es tracta d'un retornat de Síria "extremadament radical i perillós", per la qual cosa a la Guàrdia Civil i a altres policies europees els preocupava bastant localitzar-lo.

Tampoc no coneixen amb exactitud el temps que l'holandès va romandre a Síria per combatre a les files del Daeix.

De la seva banda, els detinguts de Ceuta són dues persones afins al Daeish que, després d'experimentar un llarg procés de radicalització, formaven part d'un grup cohesionat que havia arribat a un nivell molt alt de determinació per al desenvolupament d'activitats terroristes.

A més, la Guàrdia Civil va localitzar un "dipòsit d'armes", que contenia un subfusell automàtic amb el seu carregador amb munició de 9 mm, i tres matxets de grans dimensions.

Segons el ministeri de l'Interior, "els detinguts haurien pertangut a un grup d'extremistes que mantenien reunions en les quals s'exalçaven els actes de terrorisme executats en diverses parts del món. En concret, l'atac del 13N a París era vist com un exemple a seguir a Espanya".

Amb aquests tres arrestos ascendeixen a 181 els presumptes gihadistes capturats des de 2015, quan Interior va elevar al nivell quatre l'alerta antiterrorista.