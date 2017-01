Protesta a Castelló d'Empúries en contra de la decisió del Bisbat de rellevar el mossèn

Més de 200 persones s'han concentrat aquest diumenge davant la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries per rebutjar la decisió del Bisbat de Girona de rellevar el mossèn del poble. La institució al·lega motius mèdics com a conseqüència d'un accident de moto que va tenir fa nou mesos, però els veïns no s'ho creuen i diuen que el problema és "el discurs crític" de mossèn Ferran i les "incomptables iniciatives socials que té". La polèmica ha arribat fins l'Ajuntament de Castelló d'Empúries que celebrarà un ple extraordinari per tractar el tema. L'alcalde del municipi, Salvi Güell, explica que els últims dies el poble "ha viscut una petita revolució" i des de l'ajuntament "no podem mirar cap a un altre costat".