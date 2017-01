Aliança per evitar que el fesol de l´ull ros desaparegui de l´Empordà

El fesol de l'ull ros és una varietat típica de l'Empordà molt apreciada gastronòmicament. El seu conreu, però, s'està perdent. Per evitar que la situació vagi a més i acabi desapareixent, cinc productors de la zona s'han aliat amb les administracions per potenciar el conreu i el consum d'aquesta varietat tradicional de fesol. Amb aquest finalitat, han creat el grup de recuperació del fesol de l'ull gros. A més, també han elaborat un vídeo on quatre productors expliquen la història d'aquest llegum típic de la zona. El projecte compta amb la implicació de la xarxa Tràmec del Consell Comarcal del Baix Empordà, l'Ajuntament de Figueres, l'IRTA, l'Escola Agrària de Monells i la Fundació Institut Català de la Cuina.

Aquesta iniciativa público-privada busca evitar la desaparició d'aquest llegum típic de l'Empordà i convertir-lo en un actiu per potenciar el desenvolupament del territori i el sector primari. Per aconseguir-ho, també s'ha fet un vídeo amb la història de quatre productors de l'Empordà que expliquen el fesol de l'ull ros.

La directora dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Elisenda Guillaumes, ha destacat que no es pot deixar perdre aquest llegum tradicional "d'alt valor gastronòmic". "Hem de preservar la biodiversitat de cultius", ha remarcat.

Per la seva banda, el president del consell comarcal, Joan Català, ha destacat que volen fer costat a les empreses agroalimentàries de la comarca, perquè són "el vertebrador del paisatge, són un element molt important per mantenir el paisatge de l'Empordà. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha reivindicat la "qualitat, proximitat i diferenciació de l'oferta generalista" que ofereix aquest fesol.

També ha intervingut a la presentació el xef del Casamar, Quim Casellas (una estrella Michelin), que ha subratllat que productes com el fesol de l'ull ros fan que la cuina de l'Empordà "encara sigui més autèntica i original".