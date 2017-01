Castelló aprova per unanimitat una moció que reclama al Bisbat no rellevar el mossèn

Castelló d'Empúries ha aprovat aquest dilluns al vespre en un ple extraordinari i per unanimitat demanar al Bisbat de Girona que reconsideri la seva decisió i que no rellevi el mossèn del poble Ferran Jarabo. El document, que s'havia consensuat prèviament entre tots els grups municipals, també agraeix la tasca feta per Jarabo i el recolza a "seguir amb les seves funcions actuals". L'alcalde, Salvi Güell, diu que de moment el Bisbat no s'hi ha posat en contacte però que li trametran l'acord. L'acció arriba només un dia després que més de 200 persones es manifestessin davant de la Basílica del municipi per rebutjar el canvi. La institució al·lega que la decisió es deu a motius mèdics però els veïns no s'ho creuen i ho atribueixen al "discurs crític" del mossèn.

El consistori en ple ha volgut donar el seu suport al mossèn del municipi en un ple extraordinari on s'ha debatut una moció per reclamar que no se'l rellevi del seu càrrec i aconseguir que Jarabo continuï fent-se càrrec de la parròquia del municipi. La polèmica es va iniciar quan el Bisbat va anunciar la decisió al·legant que l'accident que va patir el mossèn fa nou mesos li impedia fer la seva tasca parroquial en condicions.

Els veïns, en canvi, creuen que tot plegat es deu a altres motius i, per això, aquest diumenge desenes de persones es van concentrar davant les portes de la Basílica. No és l'única acció que han endegat per aturar la mesura. També han organitzat una recollida de signatures que faran arribar al bisbe de Girona, Francesc Pardo, i avui el ple s'ha fet ressò del malestar ciutadà. Güell assegura que, de moment, el Bisbat no s'hi ha posat en contacte i no saben si té previst reconsiderar la seva decisió però diu que li faran arribar.

La moció aprovada remarca que Jarabo ha fet una "important tasca" pastoral. Entre les seves actuacions, destaquen la restauració del campanar principal de la Basílica; la restauració de l'orgue; la dels vitralls originals de les capelles de Sant Cristòfol, de Sant Llorenç i de la Sang o la instal·lació completa de la il·luminació del sostre i les voltes de les capelles de la Sang i dels Dolors. El document també destaca la seva predisposició a obrir les portes de la parròquia per fer-hi actes així com el seu impuls al projecte per construir una capella religiosa a Empuriabrava.

Una "gran tasca" al municipi

El document aprovat recorda que el mossèn va arribar a la parròquia al 2012 i que "després d'aquests anys, el seu bon fer i la seva tenacitat han volgut que la gent del poble, creients i no creients, s'acostessin a la Basílica". En aquest sentit, insisteixen que ha fet una gran tasca "des del punt de vista humà, social i patrimonial". La moció conclou demanant al Bisbat que "reconsideri la seva decisió de rellevar-lo, ja sigui temporalment o definitivament".