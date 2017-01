La base de Sant Climent ampliarà les mesures de seguretat per al tir

Encara que el camp de maniobres i tir de la base Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes ja disposa d'unes normes d'ús «clarament definides» per evitar situacions de risc a la població civil

i les seves propietats ara n'afegirà de noves «per garantir encara més la seguretat ciutadana». Així ho ha assegurat el Govern després que el diputat al Congrés, Joan Olóriz (ERC), l'interpel·lés al respecte empès per les queixes veïnals del passat novembre després d'uns exercicis de tir amb morter.

En la resposta parlamentària, el Govern no concreta quines seran aquestes mesures adicionals però especifica que el camp de maniobres està senyalitzat amb 300 fites de ciment aixecades topogràficament pel Servei Geogràfic de l'Exèrcit «i amb diversos cartells d'advertència i prohibició que estan ubicats tant en els seus accessos com en aquelles zones que són susceptibles de més protecció».

Remarca el Govern que els senyals són reposats i mantinguts de forma periòdica i que tant les zones de caiguda de projectils com les parts accessibles estan senyalitzades i tancdes amb filat metàl·lic.

La resposta governamental només se centrava en la qüestió de la seguretat a les instal·lacions, però no va fer esment a si tenia constància que durant les pràctiques de tir amb morter del mes de novembre els projectils van caure «molt a prop de les masies i cases habitades» i com es podia garantir que no tornés a succeir. Olóriz també va preguntar també si hi havia la possibilitat que s'acabés clausurant aquest camp de maniobres sense que el Govern s'hagi pronunciat al respecte.



Sempre hi ha avís

El que sí es realitza des de la base cada vegada que es programen exercicis de foc real són avisos i notificacions als alcaldes dels municipis limítrofs –Sant Climents Sescebes i Espolla, bàsicament– al CAP de l'Àrea Bàsica de l'Alt Empordà, de la Conselleria de Medi Ambient i de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres informant amb una setmana d'antelació dels exercicis de tir i la modalitat del tret (morter, metralladora, fusell) per tal «de consolidar la seguretat».



La manifestació

Més enllà que els projectils hagin pogut caure prop de nuclis habitats el tancament del camp de tir també és una reivindicació de la plataforma Alto el Foc a l'Albera per aconseguir la preservació d'aquest espai pel seu alt valor ecològic.