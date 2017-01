El Bisbat manté que el relleu del mossèn de Castelló està pactat amb ell

Durant un mil·lenni l'elecció papal podia arribar a fer-se per aclamació popular de tota la comunitat cristiana de Roma però el rector de Castelló d'Empúries, Ferran Jarabo, no sembla que pugui apel·lar a aquest sistema d'elecció per evitar el seu relleu al capdavant de la parròquia. El suport popular el té i el del consistori també, que ahir va forçar un ple extraordinari per aprovar una moció per sol·licitar al Bisbat de Girona que reconsideri la decisió.

La sessió plenària va servir com a recordatori de la tasca pastoral de Jarabo, la seva implicació amb les persones excloses i les iniciatives realitzades per a la restauració, conservació i divulgació del patrimoni històric de la Basílica de Castelló: des de la restauració del campanar i l'orgue, passant pels vitralls de les capelles de Sant Cristòfol i Sant Llorenç o la neteja de la làmapada d'arany principal, fins a la inauguració dels nous locals parroquials de Càritas o la iniciativa de construir una capella a Empuriabrava.

Són aquestes raons que juntament amb la seva «implicació amb la gent» i el seu «bon fer» que l'Ajuntament demana que mossèn Ferran Jarabo «pugui continuar la seva tasca al nostre municipi». Està previst que aquest diumenge oficiï la seva darrera missa a la capella de Sant Antoni per la qual s'esperen més d'un centenar de feligresos i fins i tot l'Exèrcit haurà de col·locar una carpa exterior amb calefacció per poder acollir tots els assistents.



La posició del Bisbat

El Bisbat, per la seva banda, es manté en la mateixa posició. La institució continua assenyalant que, de mutu acord amb mossèn Jarabo, han decidit donar-li una «excedència pastoral» tot seguint les recomanacions mèdiques arran de les seqüeles de l'accident de trànsit que va patir l'any passat. L'objectiu, indiquen, és que el capellà pugui recuperar-se plenament de les seves ferides i sobretot fer front a l'operació del peu a la qual s'ha de sotmetre properament. Segons assenyalen, el Bisbat ja havia parlat d'aquesta qüestió amb mossèn Jarabo i ell s'hi havia mostrat d'acord. Per tot plegat, malgrat la trobada de suport dels feligresos diumenge passat i la moció aprovada ahir per l'Ajuntament, es manté el dia 22 de gener com la data en què mossèn Jarabo s'acomiadarà de les parròquies de Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador i Torroella de Fluvià. Quan s'acabi aquesta «excedència pastoral», el Bisbat haurà de decidir quin destí li dóna.

Aquesta és la segona vegada que el Bisbat relleva Jarabo a contracor, ja que el 2004 va ser rellevat com a rector d'Agullana, la Vajol, Darnius i Maçanet de Cabrenys per tal que pogués acabar el seu doctorat en Filosofia. En les dues ocasions, el capellà ha assegurat anar-se'n «trist», però no ha volgut fer declaracions ni entrar en polèmica amb el Bisbat. De fet, Jarabo ni tan sols va voler anar diumenge a la manifestació de suport per no entrar en polèmiques.