Compromís d´Esquerres vol més despesa social a Figueres

Compromís d'Esquerres per Figueres (CExF) té clar que el pacte d'estabilitat amb el govern municipal passa per «la cohesió social -amb la implantació de les mesures acordades i la dotació econòmica adequada al pressupost- i la participació ciutadana, que s'haurà de desplegar al llarg d'aquest anys si es vol aconseguir posar en funcionament els consells de barri i els pressupostos participatius», segons va declarar ahir el seu portaveu, Òscar Vergés.

El regidor recorda que les propostes de la seva formació preveuen una inversió i unes despeses de 2,3 milions d'euros, dels quals 515.000 euros són «innegociables» per mantenir l'acord d'estabilitat amb el govern. Es tracta d'una partida que es dedicaria íntegrament a polítiques de cohesió social.

Per aquesta raó, el portaveu de CExF ha demanat als socis del govern de Figueres, CiU i PSC que «es posin d'acord en les partides a reduir si volen comptar amb el suport del nostre grup, perquè les nostres propostes de cohesió social són innegociables» i recorda l'existència d'un pacte d'estabilitat signat gairebé fa un any que representava un gir a l'esquerra en les polítiques municipals.

La formació encara no ha entrat en la negociació del pressupost per aquest 2017 però la tensió dels darrers dies en el si del govern fa témer als ecosocialstes que CiU i PSC s'hagin posat d'acord i els deixin al marge.

El portaveu de Compromís reclama més despesa social per revertir la situació de risc de pobresa i considera «estèril discutir si hi ha d'haver 300.000? més -com demana el grup socialista- quan nosaltres hem presentat propostes socials que requereixen més de mig milió d'euros».

Les prioritats de Compromís passen per «reclamar l'adquisició de les Basses del Terrisser», establir «el calendari i les bases per desenvolupar els punts que vam incloure en l'acord d'estabilitat» i realitzar diverses activitats divulgatives, de debat i de formació per donar més visibilitat a la feina del partit.