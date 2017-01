Els exregidors de Cadaqués investigats neguen tracte de favor en el cas del trenet

Quatre exregidors de l'equip de govern de Cadaqués han declarat aquest dimarts davant del Jutjat d'instrucció número 6 de Figueres com a investigats per un delicte de prevaricació urbanística, administrativa i tràfic d'influències en l'adjudicació del servei de tren turístic al municipi.

Tots quatre han assegurat davant del magistrat que desconeixien que s'hagués comès cap irregularitat en el procés i han negat que s'hagués fet cap tracte de favor. Malgrat això, un dels edils ha admès que la seva dona va treballar a l'empresa que es va endur la concessió però que ho va fer després de l'adjudicació. La declaració dels exmembres de l'equip de govern municipal arriba després que la setmana passada ho fessin l'exalcalde, Joan Figueras, el regidor de Governació, Teri Serra, i la secretària municipal.

Els exmembres del govern de Cadaqués que han declarat davant del jutge en condició d'investigats són l'ex-segona tinent d'alcalde, Maria Remei Piqué, l'exregidor de Festes, Hugo Garcia, el d'Esports i Medi Ambient, Arturo Javier Sanclemente, i el de Serveis, Ricardo Pérez.

Desconeixien si la documentació presentada per l'empresa era incompleta i asseguren que hi van votar a favor perquè era la que tenia millor puntuació. Això és el que han declarat aquest dimarts els quatre regidors, que també han passat pel jutjat de Figueres pel cas del trenet turístic. Ho van fer la setmana passada l'exalcalde, el regidor de Governació i la secretària municipal.

El primer en donar la seva versió davant del jutge ha estat Hugo Garcia. L'exregidor ha dit que en el moment de l'adjudicació ell era el responsable de l'àrea de Festes i que només va intervenir en la votació. Garcia assegura desconèixer com es va tramitar el procés però afirma que, en cap cas, va voler afavorir l'empresa adjudicatària.

En aquest sentit, insisteix que hi va votar a favor perquè era la que millor puntuació tenia. Un extrem que mantenen la resta d'exregidors que també han passat pels jutjats. A preguntes del lletrat del querellant, Garcia ha dit també que no va examinar l'expedient i que tampoc el van "advertir" que la documentació aportada per l'empresa era "incompleta". No recorda, en canvi, si s'hi va presentar recurs o si el govern municipal va permetre que continuessin prestant el servei tot i que es declarés nul.

Per la seva banda, la que aleshores era segona tinent d'alcalde, Maria Remei Piqué, ha assegurat que la seva única intervenció va ser a la votació i manté que ho va fer perquè era l'empresa que tenia més punts. Piqué també ha negat que algú els advertís que la documentació era incompleta, tot i admetre que sabia que la dona d'un regidor treballava a l'empresa que es va fer amb el concurs. Es tractaria, precisament, de l'esposa de l'altre exregidor, Ricardo Perez, que també ha declarat aquest matí. Pérez ho ha admès a preguntes de l'advocat dels demandants, tot assegurant que l'oferta de feina va sortir un cop feta l'adjudicació.

Finalment, l'exregidor d'Esports, Arturo Javier Sanclemente, ha declarat que no va intervenir en el procés, que el concurs es va convocar perquè s'havia exhaurit la concessió amb l'anterior empresa i que hi va votar a favor perquè era la que tenia la millor puntuació.

Un litigi que s'arrossega des del 2013

El cas és fruit d'una querella interposada fa tres anys. Primer, el jutjat la va desestimar, no la va admetre a tràmit, però van recórrer i l'Audiència de Girona ha ordenat prendre declaració a tots els querellats. De fet, la decisió afecta a tot l'anterior consistori, aleshores governat per vuit regidor de CiU i amb tres regidors d'ERC a l'oposició.

El Jutjat contenció administratiu número 1 de Girona va resoldre, l'abril de 2013, que s'havien comès irregularitats en la tramitació del concurs perquè el consistori no va publicar el plec de clàusules ni tampoc va resoldre les al·legacions. Aquell concurs -anul·lat per ordre judicial- havia atorgat la gestió del tren turístic a l'empresa Macalisa S.C. però la mercantil Tren Turístic Cultural Roses Expres (que havia prestat el servei entre els anys 1998 i 2012) va impugnar l'adjudicació. Això va obligar el consistori a repetir el concurs.

Paral·lelament, Tren Turístic Cultural Roses Exores va presentar la querella perquè consideraven que hi havia indicis que tots els regidors que van votar a favor de l'adjudicació al ple i la secretària municipal havien prevaricat quan van dur a aprovació un concurs amb irregularitats. Segons el Codi Penal, el delicte de prevaricació suposa penes d'inhabilitació d'entre 9 i 15 anys.