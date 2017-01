L´Escala ja té permís per al Front Marítim

Ara sí. L'Ajuntament de l'Escala ja disposa del permís del departament de Costes de la Generalitat per iniciar les obres del Front Marítim. Divendres passat, el director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, va resoldre l'atorgament de la concessió que permetia a l'Ajuntament emprendre les obres des d'aquell matei dia. L'autorització es va notificar tant al consistori com a la plataforma l'Escala Cívica.

La concessió del permís no evita que el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística pugui obrir un expedient informatiu a l'Ajuntament perqué aquest va començar les obres sense disposar de llicència. De fet, Costes va ordenar aturar les obres dimecres passat en descobrir que encara no hi havia llicència. L'Ajuntament va intentar sortejar aquest fet al·legant que havia rebut una autorització verbal que li permetia inicar les obres però la inspecció realitzada per Costes el mateix dimecres a instància de l'Escala Cívica va desmentir aquest fet i va obligar a aturar l'inici de la segona fase del Front Marítim.

L'atorgament de l'autorització representa un cop per a la plataforma l'Escala Cívica, que des del passat agost està intentant aturar les obres de remodelació de la segona fase del Front Marítim per poder repensar i discutir el projecte. La plataforma aposta per realitzar una consulta popular i un concurs de projectes que faciliti a la ciutadania escollir quin model de Front Marítim vol. L'entitat va arribar a fer una recollida de firmes per forçar una reunió amb l'alcalde i obtenir una moratòria.