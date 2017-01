Un grup de gent vinculada amb la ciutat de Figueres ha iniciat una campanya de recollida de firmes a la plataforma change.org amb la finalitat d'intentar evitar el finançament amb diners públics del futur Museu del Circ. L'inici de la recollida ha estat donat a conèixer per Pep Pujol a través d'un comentari en el Facebook d'emporda.info després d'haver aparegut la notícia relacionada amb la intenció municipal d'aportar mig milió d'euros, en el pressupost d'aquest 2017, per a iniciar el projecte a la casa Nouvilas.

Els promotors de la recollida consideren que el Museu "s'ha de fer amb diners privats, no amb diners públics, tal com s'ha fet amb altres col·leccions privades a la ciutat".

"A la ciutat de Figueres no hi ha tradició de circ -afegeixen-, i no entenem quina és la importància i la necessitat d'aquest museu a la ciutat amb diners públics. La cultura figuerenca no pot suportar aquest forat a la seva economia. El Museu de l'Empordà navega. La casa natal de Salvador Dalí a l'espera. Sala Edison tancada i en mans de particulars. No estem en contra de la realització del Museu del Circ, estem en contra de què es pagui amb diners públics".