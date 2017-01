Campanya en contra de finançar el Museu del Circ amb diners públics

Un grup de gent vinculada amb la ciutat de Figueres ha iniciat una campanya de recollida de firmes a la plataforma Change.org amb la finalitat d'intentar evitar el finançament amb diners públics del futur Museu del Circ. L'inici de la recollida ha estat donat a conèixer per Pep Pujol a través d'un comentari en el Facebook d'Emporda.info després d'haver aparegut la notícia relacionada amb la intenció municipal d'aportar mig milió d'euros, en el pressupost d'aquest 2017, per iniciar el projecte a la casa Nouvilas.

Els promotors de la recollida consideren que el Museu «s'ha de sufragar amb diners privats, no amb diners públics, tal com s'ha fet amb altres col·leccions privades a la ciutat».

«A la ciutat de Figueres no hi ha tradició de circ –afegeixen–, i no entenem quina és la importància i la necessitat d'aquest museu a la ciutat amb diners públics. La cultura figuerenca no pot suportar aquest forat a la seva economia. El Museu de l'Empordà navega. La casa natal de Salvador Dalí, a l'espera. La Sala Edison, tancada i en mans de particulars. No estem en contra de la realització del Museu del Circ, estem en contra que es pagui amb diners públics».

L'alcaldessa de la ciutat, Marta Felip, va assegurar durant la presentació del Festival del Circ realitzada la setmana passada que en els pressupostos municipals d'aquest any hi ha previst mig milió d'euros per al Museu (els 1,5 milions que es volen aportar en els tres anys).