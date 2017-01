Els regidors de Cadaqués neguen un pacte amb l´adjudicatària del trenet

El cas del trenet turístic de Cadaqués va viure ahir un nou episodi amb la declaració de quatre del 11 regidors que van votar a favor d'adjudicar el servei a l'empresa Mecalisa S.C. l'any 2012. Els convergents Hugo Garcia, Maria Remei Piqué, Ricardo Pérez i Arturo Sanclemente van assegurar al Jutjat d'Instrucció número 6 de Figueres que el seu vot favorable es basava en el fet que l'empresa era la que tenia millor puntuació i no com a tracte de favor pel fet que la dona d'un membre del consistori hi acabés treballant amb posterioritat.

L'advocat dels regidors, Carles Monguilod, recorda que en l'adjudicació «govern i oposició van votar a favor» i, si bé admet la possibilitat que s'hagués comès una irregularitat administrativa perqué no es va publicar l'oferta al tauló corresponent, això no va impedir que s'hi acabessin presentant tres empreses. El lletrat indica que sol·licitarà l'arxiu del cas després de la declaració de la resta de regidors, els quals encara estan pendents de ser citats.

Els quatre regidors que ahir van declarar van oferir una versió similar en la que admetien haver votat a favor de Mecalisa, negaven que es tractés d'una adjudicació a dit ni que l'empresa sol·licités expressament la celebració d'un concurs. Els quatre van manifestar que la puntuació és el que va fer decantar la balança i que, en cap cas, hi havia intenció d'afavorir directa o indirectament l'empresa que va acabar contractant la dona d'un regidor.



La dona

Ricardo Pérez va reconèixer que la seva dona va acabar treballant per a Mecalisa però no com a contrapartida per la votació favorable sinó perqué es va presentar com a candidata per cobrir una vacant que havia publicat la pròpia empresa i va aconseguir la feina perquè parla tres idiomes. El polític va negar que l'empresa li hagués ofert contractar la seva dona si guanyava el concurs.

Segons van exposar els regidors, el concurs del tren turístic es va convocar perquè s'havia exhaurit la concessió i calia renovar el servei amb l'empresa que tingués la millor puntuació.

Respecte al fet que la informació aportada per l'adjudicatària era incompleta, els regidors van manifestar que no van repassar-se l'expedient i que es van limitar a votar a favor observant la puntuació i atenent al criteri de la secretària municipal, la qual va declarar la setmana passada juntament amb l'exalcalde, Joan Figueras.

El cas neix a partir d'una querella interposada fa tres anys per l'empresa Tren Turístic Cultural Roses Exprés (que havia prestat el servei entre els anys 1998 i 2012) que el jutjat no va admetre a tràmit però que va ser recorreguda i l'Audiència Provincial va ordenar investigar tot l'equip municipal.

El primer concurs va quedar anul·lat per sentència judicial l'any 2013 i es va haver de tornar a repetir tot el procediment d'adjudicació.