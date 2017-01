El jutjat manté diligències contra l´exalcalde de Bàscara per falsejar document públic

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Figueres continuarà les diligències contra l'exalcalde de Bàscara, Lluís Lloret, l'advocat assessor de l'Ajuntament, Alberto Valero, i la secretària municipal, Neus Prat, per presumptament ser responsables d'haver entregat a l'empresari i promotor del polígon d'Orriols, Pere Costa, un document fals que certificava que el Pla Urbanístic de Bàscara estava aprovat definitivament. El jutjat ha estudiat la petició dels acusats que s'arxivés la causa i l'ha desestimada.

El procés és un dels que té oberts l'exalcalde Lluís Lloret per les denúncies interposades pel promotor del polígon que va quedar aturat, tot i que l'empresari va arribar a abonar fins a 5,8 milions que ara també reclama.

Les diligències que ara continuaran es refereixen, segons consta a l'escrit del jutjat, a la pressumpta participació de la secretària «en un delicte continuat de falsedat de document públic en haver confeccionat prèviament de comú acord amb Lluís Lloret i Alberto Valero, advocat asessor del consistori, de manera convinguda entre ells el febrer de 2004 un certificat fals on s'establia que el Pla Urbanístic de Bàscara estava aprovat definitivament des del 21 de novembre de 1990». Això no corresponia a la realitat perquè el pla va ser declarat nul i es va paralitzar, recorda el jutjat. L'empresari, creient que estava aprovat, «va començar a comprar (el 2004) terrenys amb l'objectiu d'establir la seu de l'empresa Bionatur a Bàscara» i va pagar fins a 5,8 milions d'euros.

A banda del document anterior, el jutjat afegeix que la secretària, d'acord amb Lloret i l'advocat, el desembre de 2008 «va emetre un certificat fals on recollien l'acord adoptat al ple de l'Ajuntament diferent al que en realitat havia estat aprovat». I això, diu el jutjat, ha estat corroborat objectivament amb la documentació existent i per l'estudi de l'informe econòmic financer que va encarregar l'actual govern del període 2005-2014. El document va ser entregat el novembre de 2016 després de la petició de l'empresari a principi d'any que s'inclogués al procés l'auditoria elaborada per encàrrec de l'Ajuntament dels comptes de 2005 a 2014.

Els fets poden ser constitutius d'un delicte de falsificació de document públic, a més de prevaricació i apropiació indeguda. La decisió pot suposar que les acusacions sol·licitin l'obertura de judici oral, tot i que es pot recórrer.

Les diligències fan referència a un dels litigis que manté obert l'exalcalde amb l'empresari que va decidir fa més d'una dècada impulsar el polígon industrial que més tard l'Ajuntament va decidir convertir en el centre del macroprojecte de la Ciutat del Cavall.

El promotor va veure com la tramitació s'encallava perquè les tramitacions de planejament n'impedien el desenvolupament. Va pagar sumes milionàries durant anys que es van invertir en diferents projectes al municipi, però això no li va suposar com a contrapartida poder tirar endavant el polígon. Finalment va decidir denunciar l'incompliment dels acords.