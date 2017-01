Foment actuarà d´urgència a la N-II a la Jonquera per arranjar l´estat dels giratoris

El Ministeri de Foment ha comunicat a l'Ajuntament de la Jonquera que actuarà per la via d'urgència a la N-II al tram urbà, a les quatre rotondes i al ferm d'aquests sectors. Les obres han de permetre resoldre l'estat «lamentable», segons l'alcaldessa, Sònia Martínez, d'aquests punts afectats pel pas de camions de gran tonatge. L'Ajuntament es va reunir ahir amb els empresaris i veïns per informar dels treballs, que s'espera que durin quatre mesos.

«Estan en un estat deplorable, fa dos anys vam demanar que les obres es fessin perquè hi ha molts problemes amb els cotxes que topen amb els forats del ferm», diu l'alcaldessa que remarca que des de llavors cada dos mesos l'Ajuntament els recordava la urgència dels treballs. Finalment aquesta setmana se'ls ha comunicat que ho executaran per la via d'urgència i que les obres està previst que comencin dilluns.

S'actuarà als giratoris des de l'entrada, venint de Figueres, fins al darrer accés a l'autopista. Són quatre rotondes on es produeix «un deteriorament pel gir dels camions» i, segons Martínez, «estan en un estat lamentable». Hi ha forats i rugositat al ferm fins al punt que malmet els vehicles que hi circulen. Per reduir el deteriorament per la forta pressió de trànsit, sobretot de gran tonatge, es treballarà amb formigó en comptes d'asfalt perquè és més resistent, diu l'alcaldessa. Això suposarà que s'allarguin els treballs més de l'habitual perquè requereix més temps per assecar-se.

Les obres s'executaran per rotonda. Es restringirà el trànsit a una part d'aquesta i suposarà restriccions també als polígons propers. L'alcaldessa demana paciència als veïns amb els problemes que puguin ocasionar perquè remarca que serà una millora molt important per als vehicles que circulen per aquest tram de la via, tant veïns de la Jonquera com de poblacions properes com Agullana o Cantallops.

La darrera reunió amb representants de Foment per part de l'Ajuntament va ser l'octubre passat, quan se'ls va comunicar que no s'hi actuaria fins que es constituís el nou govern.

A banda d'aquesta millora en el ferm i les rotondes es va reclamar il·luminació i enjardinament a l'interior dels giratoris. La il·luminació ja s'ha executat i de millorar l'interior de les rotondes se'n farà càrrec l'Ajuntament tal com es va acordar. Ara s'aprofitaran les obres per passar el sistema de rec i quan els treballs estiguin acabats començaran a projectar l'enjardinament als giratoris, diu l'alcaldessa. Martínez ha assenyalat la importància d'aquestes obres perquè l'estat actual no és el propi d'una via que és sotmesa diàriament a una pressió tan alta de trànsit rodat.