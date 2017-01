Una desena de cotxes, sorpresos per la crescuda de la riera de Cadaqués

Una desena de vehicles s´han vist sorpresos aquest diumenge a la tarda per la crescuda de la riera de Cadaqués. Els cotxes –que estaven aparcats a la llera- s´han vist arrossegats uns metres i han patit alguns desperfectes. No hi ha hagut danys personals. Tot i que des de l'Ajuntament alt-empordanès es van tancar diversos accessos que vorejaven el mar per precaució, no s'han pogut evitar les inundacions en vàries zones del poble.

L'alcalde de la localitat, Josep Lloret, diu que "és habitual" que s'inundi sobretot en episodis de pluja continuada com l'actual. Lloret diu que més enllà d'aquests cotxes que s'han vist sorpresos per la baixada de la riera no hi ha més danys materials que s'hagin de lamentar. Protecció Civil ha alertat tots els municipis de l´Empordà i el Gironès que vigilin lleres de rius i rieres davant de possibles desbordaments.

El riu Daró continua creixent de cabal i es poden produir desbordaments a la seva desembocadura, en zona inundable. Paral·lelament, el Port de la Selva ha tancat els accessos a la riera per l´augment del cabal. L´acumulació d´aigua a la calçada també talla un tram de 2,5 quilòmetres de la C-31 a Ullà (Baix Empordà), entre els quilòmetres 351 i 353,5, a la cruïlla amb la carretera cap a Bellcaire i l´Escala.

Entre els registres de pluja més destacats, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), hi ha els 85,1 litres de Cassà de la Selva, els 80,1 litres de Roses, els 66,8 de la Tallada d´Empordà o els 57,5 litres de Torroella de Montgrí. El telèfon d´emergències 112 continua rebent trucades relacionades amb el fort temporal de vent i onatge, i ja n´acumula 316 en tot l´episodi, la majoria provinents del litoral i prelitoral central.