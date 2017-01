Absolen les cuidadores acusades d'apropiar-se de 72.000 € d'una anciana de Figueres

L'Audiència de Girona ha absolt les dues cuidadores acusades de buidar els comptes bancaris d'una anciana de Figueres, apropiar-se de més de 72.000 euros i vendre's les seves joies. Els fets pels quals les processades s'enfrontaven a penes de fins a 4 anys i 10 mesos de presó haurien tingut lloc entre els anys 2011 i 2012, quan l'anciana va patir un deteriorament mental que li va impedir continuar fent-se càrrec dels seus diners. La sentència conclou que, durant aquest període, "no es constata que les acusades fessin extraccions dineràries superiors a les que venia efectuant l'anciana per atendre les seves despeses". Per tant, subratlla que no s'ha acreditat que s'hagin apropiat "de cap suma de diners". En relació a les joies, el tribunal indica que no hi ha proves que demostrin que no van ser un regal de la dona, tal i com van sostenir les acusades al judici.