Absolen les cuidadores acusades de quedar-se 72.000 euros d´una anciana

Les dues cuidadores acusades de buidar els comptes bancaris d'una anciana de Figueres, apropiar-se de més de 72.000 euros i vendre's les seves joies han acabat absoltes. Els fets pels quals les processades s'enfrontaven a penes de fins a 4 anys i 10 mesos de presó haurien tingut lloc entre els anys 2011 i 2012, quan l'anciana va patir un deteriorament mental que li va impedir continuar fent-se càrrec dels seus diners.

La sentència conclou que, durant aquest període, «no es constata que les acusades fessin extraccions dineràries superiors a les que venia efectuant l'anciana per atendre les seves despeses». Per tant, subratlla que no s'ha acreditat que s'hagin apropiat «de cap suma de diners». En relació a les joies, el tribunal indica que no hi ha proves que demostrin que no van ser un regal de la dona, tal i com van sostenir les acusades al judici.

El tribunal ressalta que els diners trets dels comptes bancaris de l'anciana no són excessius. De fet, l'únic moviment sospitós és la retirada de 15.000 euros a principis d'agost del 2011 però la sentència argumenta que aquest reintegrament no es pot atribuir a les acusades perquè aleshores encara no tenien signatura autoritzada per treure diners del compte. «No pot presumir-se que l'entitat bancària entregués una suma de diners tan important a algú que no és titular del compte ni està autoritzada per operar-hi», exposa el tribunal.

Fiscalia i acusació particular també sostenien que les dues dones s'havien quedat joies de l'anciana i, fins i tot, n'havien venut alguna. La sentència dóna credibilitat al relat de les acusades, que van explicar que les joies havien estat un regal de la dona.