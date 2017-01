El comerç de la Jonquera incrementa les vendes després del macrooperatiu policial

El desembre, especialment durant la campanya de Nadal per als venedors del Pertús ha tingut unes vendes extres que no s'esperaven. El macrooperatiu policial contra la quarantena de botigues que venien material falsificat i van ser ser precintades ha suposat més vendes per a la resta de negocis. A més, han desaparegut dels carrers grups i individus que generaven sensació d'inseguretat entre els veïns. A això s'hi suma que s'han instal.lat les quatre càmeres de videovigilància al Pertús i es comença a notar l'efecte sobre els venedors ambulants il.legals.

«Els comerciants estan molt contents perquè feia molts nadals que no venien el que han venut aquesta temporada» ha explicat l'alcaldessa, Sònia Martínez, després de reunir-se posteriorment al tancament de les botigues amb el col.lectiu i comprovar sobre el Pertús com està la situació. Ho confirma el president de l'Associació de Comerciants, Bruno Comas, que assegura que estan molt satisfets. A banda de suposar més negoci, s'ha abordat una problemàtica que feia anys que durava. Aquest mes és més fluix però les festes han anat molt bé, diu.

A França les compres es concenten just abans del 25 de desembre. Per això l'alcaldessa constata que l'operatiu es va fer «en unes dates claus». Un segon aspecte que destaca és l'ambient als carrers. «És diferent» assegura l'alcaldessa perquè eren habituals grups i persones que no donaven confiança als veïns. Comas apunta, però, que un dels problemes que persisteix és la venda de droga molt visible en un sector tan petit.

El barri comercial més proper a la frontera encara té un altre front obert relacionat amb el món de les falisicacions: la venda ambulant il·legal. Aquí una nova mesura esperen que ajudi a acabar d'eradicar-la.

Les quatre càmeres de videovigilància en dos punts clau ja estan instal·lades. «Només col·locant les càmeres, el sol fet de veure-les, ha estat cent per cent dissuasiu, avui els venedors ambulants ja no hi eren».

Però el tancament de les botigues no saben fins quan durarà. Diari de Girona publicava el catorze de desembre que el jutge que instrueix el cas del macrooperatiu contra la distribució i venda de material falsificat a la Jonquera ha començat a deixar sense efecte els precintes en alguns establiments. Es referia únicament a botigues en què inicialment es va fer un tancament preventiu però que finalment es van deixar fora de l'operatiu sense càrrecs per als responsables. Comas creu que si en va quedar alguna per tancar, ara ha deixat de vendre falsificacions.

El Cos Nacional de Policia (CNP) ha sol·licitat que es mantinguin tancats els negocis que sí es van precintar definitivament almenys dos anys mentre continuen les investigacions policials. L'alcaldessa espera que sigui així i que no té cap constància que estigui previst permetre l'obertura de cap.



Investigaran els soterranis

Si es permetés, constata que no hi podrien fer res perquè no tenen competències. El que sí faran és denegar qualsevol llicència d'ocupació de la via pública «que és des d'on fan reclam de la venda dels productes». El que sí faran és obrir una investigació per la presència de soterranis o semisoterranis als establiments. «Això comporta unes obres que són il·legals, de les que no teníem constància, uns magatzems que es van fer sense cap permís», diu l'alcaldessa.