Condemnen a 2 anys de presó una gestora de Figueres per embutxacar-se diners de quinze comunitats de veïns

L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys de presó i a pagar una multa de 1.440 euros la propietària d'una administració de finques de Figueres que es va embutxacar 385.441,41euros de quinze comunitats de veïns de l'Alt Empordà que gestionava entre els anys 2007 i 2010. La processada, Maria Francisca Vives, ha reconegut els fets. S'enfrontava inicialment a 6 anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda però fiscalia, acusacions particulars i defensa han arribat a un acord per rebaixar-li la pena tenint en compte que el cas ha trigat molt temps a arribar a judici. "Estem davant d'una clara falta de recursos dels Jutjats de Figueres perquè han trigat vuit anys a instruir la causa sense motiu", ha afirmat un dels advocats de l'acusació particular, Toni Quera. El tribunal també condemna Vives a indemnitzar les comunitats amb els diners que es va quedar.