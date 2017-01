El Consell Comarcal de l´Alt Empordà reclama les rotondes de l´N-II a Garrigàs i Pontós

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat per unanimitat una moció per reclamar reprendre les obres de les rotondes de l'N-II a Garrigàs i Pontós. L'ens recorda que els treballs estan aturats "inexplicablement" des de fa mesos i reitera la "necessitat urgent" d'actuar en aquest "punt negre" de la carretera. El president del consell, Ferran Roquer, diu que el document s'ha consensuat amb els dos ajuntaments afectats i també amb el consistori de Borrassà amb l'objectiu de seguir pressionant per aconseguir que el Ministeri de Foment "assumeixi els seus compromisos".

Les obres van començar a finals de 2015 però es van aturar poc després. Foment al·lega que estan redactant un nou projecte. Els veïns d'aquestes poblacions s'han mobilitzat en diverses ocasions per reclamar les obres.

El ple d'aquest dimarts ha aprovat la moció que demana a l'Estat tornar a posar les màquines per fer les rotondes a Garrigàs i Pontós. "Creiem que ja està bé i ja n'hi ha prou de desentendre's així del territori", ha declarat el president, Ferran Roquer -que també és alcalde de Borrassà- i insisteix en la "perillositat" d'aquest tram de la via.

Les obres es van iniciar el novembre de 2015 però es van parar poc després. El subdelegat del Govern, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, va dir als alcaldes en una reunió a l'octubre que s'està redactant un nou projecte amb millores i que aquest és el motiu del retard.

Els municipis, farts de reclamar, han protagonitzat aquest estiu diversos talls a la carretera per fer-se sentir. "El que volem són terminis i crec que la propera acció que fem haurà de ser més contundent", assegura Roquer. I és que, segons explica, des de la darrera reunió no han tingut més notícies sobre el projecte ni tampoc hi han pogut fer aportacions.

Una reivindicació de fa 30 anys

A la moció aprovada aquest dimarts recorden que la primera reclamació dels ajuntaments de Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia a Foment per habilitar un accés segur data de 1986. "Fins al 2009 les diferents reclamacions i iniciatives sorgides des del territori, aleshores ja amb el suport de l'ajuntament de Borrassà, queden embarrancades o sense cap resposta per part del govern de Madrid", afirmen al document.

En aquest sentit, remarquen que aleshores es va presentar un avantprojecte per fer-hi una "macro-rotonda" però que no va ser fins al 2013 que el ministeri va aprovar el projecte definitiu d'ordenació dels accessos als dos municipis, Garrigàs i Pontós.

"Davant dels reiterats incompliments que el ministeri de Foment ha anat fent a l'hora d'executar aquest projecte, des del consell sol·licitem la represa immediata de les obres", insisteixen. Per al consell, l'aturada des treballs posa en evidència "la deixadesa del ministeri davant les necessitats reals del territori". A més, reiteren que es tracta d'un "punt negre" de la xarxa viària de les comarques gironines, on s'han registrat alguns accidents mortals.

Aquesta no és l'única moció que es tira endavant en aquest sentit. Fa pocs dies, la Comissió de Foment del Senat ha aprovat també un acord per instar a l'Estat a reiniciar les obres.