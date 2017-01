La DO Empordà premia setze «Visitants d´Honor»

La Denominació d'Origen (DO) Empordà dona el títol a setze persones de «Visitants d'Honor» com a premi per les visites realitzades a cellers l'any passat en el marc d'un programa de visites organitzats per la Jove Confraria dels Caves i Vins de l'Empordà i el Consell Regulador de la DO Empordà.

Dos dels guardonats havien visitat tots els cellers del programa i han estat premiats amb un reconeixement especial. Les distincions es van entregar durant el sopar anual de la Jove Confraria aquest cap de setmana. En els parlaments es va destacar l'èxit de la primera edició del programa de visites amb la participació de 256 persones. Per això es donarà continuïtat a la iniciativa que començarà amb la primera visita el 28 de gener al celler Pere Guardiola.