Investiguen l'atropellament mortal d'un home a l'autopista AP-7 a Agullana

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen un atropellament mortal a l'autopista AP-7 que va tenir lloc el diumenge a la nit a Agullana. El sinistre viari va tenir lloc pels volts d'un quart de dotze de la nit a l'autopista, a prop de l'àrea de servei de la Porta Catalana. Les causes de l'accident de trànsit no estan clares i s'apunta que l'home, de mitjana edat, hauria creuat la via i un cotxe que anava en sentit Barcelona, a l'alçada del quilòmetre 7, el va envestir, ja que no va poder evitar l'atropellament mortal. Ràpidament va alertar els serveis d'emergències però, tot i la seva arribada, aquests no van poder fer res per salvar-li la vida. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos amb cinc patrulles, el SEM amb dues ambulàncies i els Bombers amb quatre dotacions.

Es dona el cas que la víctima mortal anava indocumentada. Aquest fet complica encara més la feina dels Mossos de Trànsit que estan investigant les causes de l'accident de trànsit així com per determinar qui era la víctima. En tancar l'edició encara estava per aclarir.

A causa de l'accident de trànsit, es va tallar l'autopista AP-7 a l'alçada d'Agullana en sentit sud durant l'estona que van treballar-hi els serveis d'emergències i es van fer desviaments per a dins de l'àrea de servei de l'autopita de la Porta Catalana.

Amb la mort d'aquest home, les víctimes mortals d'accident de trànsit s'eleven a set des que ha començat l'any 2017.



Tres morts en tres dies

De fet, la víctima de l'atropellament mortal és la tercera en tres dies consecutius. El divendres hi va haver el primer fet, va morir una veïna de la Bisbal d'Empordà de només 31 anys en un accident de trànsit a Ullastret. I l'endemà dissabte, una veïna de Terrades de 40 anys, Irina B., de nacionalitat ucraïnesa va sortir de la via quan conduïa una furgoneta per la carretera GI-510, que uneix el seu poble amb Llers. Amb la mala sort que va xocar contra uns arbres.