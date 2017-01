El pressupost de Figueres esquerda les relacions del govern de CiU i PSC

Les relacions entre els grups municipals de CiU i del PSC no passen pel seu millor moment a Figueres a causa de les discrepàncies sorgides en l´elaboració del pressupost per al 2017. Malgrat que comparteixen govern des de l´inici d´aquest mandat, la tensió s´ha accentuat aquestes darreres setmanes fins al punt que, aquest dilluns, els dos grups han votat en sentit contrari a la comissió informativa general, davant la sorpresa dels representants de l´oposició. La topada es va produir en el moment de votar l´expedient de licitació per a l´adjudicació del servei municipal de neteja.

El portaveu del PSC i tinent d´alcalde Pere Casellas, va demanar que el tema quedés damunt la taula fins que no s´hagi tancat el pressupost. Després d´un recés demanat per Olmedo (PP), es va decidir tirar endavant amb la votació de l´expedient. CiU va manifestar-se afirmativament mentre els socialistes ho feien a la contra amb l´abstenció de la majoria de l´oposició i el vot negatiu de la CUP, formació que defensa una gestió pública del servei.