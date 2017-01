Roses Crema la cuina d´un pis, sense ferits

Ensurt al carrer Eugeni d'Ors de Roses ahir a primera hora del matí. Els Bombers es van haver de mobilitzar fins al número 11 d'aquest vial, al tercer pis, on es va declarar un incendi, en concret a la cuina. S'hi van desplçar fins a tres dotacions dels Bombers així com el SEM i la Policia Local de Roses. Van treballar-hi durant vint minuts i després van fer tasques de ventilació. Malgrat l'ensurt no va haver-hi ferits per l'incendi.