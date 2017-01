CiU de Figueres no ha aconseguit el suport del seu soci de govern, el PSC, per a l'aprovació del nou concurs pel servei d'escombraries. La iniciativa, que ha passat aquest dilluns per comissió informativa, es podrà portar al ple de la setmana vinent igualment perquè la resta de grups (ERC, PP, Compromís d'Esquerres i C's) es van abstenir i només els socialistes i la CUP –que sumen 6 dels 21 regidors- hi van votar en contra. L'alcaldessa, Marta Felip, demana "responsabilitat" i atribueix la situació a motius polítics vinculats al pressupost, pendent d'aprovar-se. L'equip de govern ha presentat aquest dimecres la proposta que sortirà a concurs i que està valorada en 6,3 MEUR. El PSC no hi ha assistit.