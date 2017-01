Figueres reclama 93.000 euros per poder cobrar el 100% de l´IBI de l´AP-7

L'Ajuntament de Figueres ha reclamat a la concessionària de l'autopista AP-7 el 100% de l'Impost de Béns Immobles (IBI) pels 2,4 km lineals que ocupa aquesta carretera al seu pas pel terme municipal de la localitat altempordanesa. El cobrament de la totalitat d'aquest impost suposarà uns ingressos de 93.000 euros anuals més dels 4.914 que s'ingressava fins al 2016, any en què va finalitzar el benefici fiscal del qual gaudien les concessionàries. L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va destacar la importància que té la finalització d'aquest benefici fiscal pels municipis de la província de Girona per on passa l'AP-7, i que acaba amb una llarga reivindicació del territori. El regidor de Rendes i Recaptació, Jordi Masquef, també va ressaltar la «bona notícia que això suposarà per a la hisenda municipal».

Fins fa només uns mesos, les concessionàries de les autopistes gaudien d'una exempció del 95% en el pagament d'aquest impost, per tant només n'havien d'abonar un 5% als municipis. El 31 d'agost de l'any passat va expirar aquesta fórmula i l'Estat no la va prorrogar durant més temps. Això significa que 98 poblacions catalanes, de les quals 27 formen part de la demarcació de Girona, podrien veure com els seus ingressos augmenten de manera considerable. En el cas de Figueres, el càlcul és de prop 93.000 euros, però altres poblacions també obtindrien xifres similars o, fins i tot, superiors. En el cas de Bàscara per exemple l'ingrés seria de prop de 196.000 euros, o bé una suma de 129.000 si s'agafa el cas de Salt. En total la xifra s'elevaria a 10 milions d'euros en tot el conjunt català.