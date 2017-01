El govern de Figueres s´esquerda pel pressupost

El debat dels pressupostos de Figueres per al 2017 ha provocat una esquerda entre les relacions dels dos socis del consistori, CiU i el PSC. Segons el setmanari L'Empordà, les discrepàncies sorgides entre els dos grups van reaparèixer el passat dilluns durant la comissió informativa general. Davant de la sorpresa dels representants de l'oposició, els dos socis van votar coses diferents a l'hora de decidir l'expedient de licitació per a l'adjudicació del servei municipal de neteja. En un primer moment, el portaveu dels socialistes i tinent d'alcalde, Pere Casellas, va demanar que el tema quedés damunt la taula fins que no s'hagi tancat el debat dels pressupostos figuerencs. Malgrat tot, després d'un recés demanat per la portaveu dels populars, M. Àngels Olmedo, es va decidir tirar endavant amb la votació d'aquest expedient. El grup de CiU va manifestar-se afirmativament mentre els socialistes van adoptar una posició totalment contrària. La majoria de l'oposició va optar per abstenir-se i el grup de la CUP va emetre un vot negatiu, recordant que la seva formació el que defensa és una gestió pública del servei.

Pere Casellas, va reconèixer ahir que «estan en una situació complicada» que deriva precisament d'aquestes negociacions. Preguntat per aclariments sobre alguns dels temes que lideren el debat, com el Museu del Circ o bé el futur del servei de neteja figuerenc, Casellas va contestar que de moment no «faria cap tipus de declaració al respecte». Pel que fa al punt de vista de l'oposició, aquesta tampoc va voler donar gaires detalls. Olmedo, va qualificar la situació com un «assumpte intern» que s'hauria de resoldre pel mateix consistori. «El que no podem és entrar a valorar res fins que no sapiguem més, de moment restarem a l'espera per veure que en deriva d'aquesta relació entre els dos grups», va explicar.